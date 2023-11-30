Герасимов: на «Зенит» не давят поражения от ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива»

Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (61:59).

«Уралмаш» нанес «Зениту» поражение в первой же игре сезона на домашней площадке. Как-то по-особенному готовились и настраивались на сегодняшнюю игру? Одно поражение — это уже большой настрой для нас. Мы готовились ответить, и тем более на их площадке. Мы старались играть агрессивнее, чем в первой игре, старались предотвратить быстрые прорывы и подборы. Думаю, что мы справились, очень старались, очень хотели победить, но получилось только в концовке. Но главное, что это нам удалось. Очень рады.

По сравнению с первой игрой «Уралмаш» как-то прибавил, дебютант уже играет как привычный соперник в лиге ВТБ? Не думаю, что они что-то добавили. Просто у них не играл разыгрывающий, который является дирижёром и ведёт команду за собой. Но мало что поменялось, так как был Антон Глазунов, он тоже является игроком высокого класса. По сути они играли в такой же баскетбол, бежали, играли свободно. Мы изменили немного план на игру, выполнили некие установки и из-за этого сыграли лучше.

Все ли установки получились сегодня? Безусловно не все получалось, но благодаря нашему желанию мы победили. Думаю, мы показали свой характер. По сравнению с первой игрой мы отличались только характером, но это уже вопрос к нам, а не к сопернику.

Первый круг подошёл к концу. Как можете его охарактеризовать? Ответ как раз в вопросе. Первый круг получился скомканным, нам нанесли поражения топ-клубы, хотя мы должны были забирать эти матчи. Но сейчас мы прибавляем, с каждой игрой все лучше и лучше. Я считаю, что наша командная химия растёт, что очень важно. Мы показываем более командный баскетбол, чем в начале сезона. Также притираемся, чувствуем друг друга. Из-за этого победы идут.

Давят ли на команду поражения от ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива»? Не давят, потому что, как я говорил, это было начало сезона, ещё весь сезон впереди. Мы только набираем ход, и я надеюсь, что мы будем продолжать. Сейчас вернутся травмированные ребята, и думаю, что мы покажем ещё лучший баскетбол», — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После 14 матчей «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.