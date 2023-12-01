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Видеообзор матча «Астана» — «Руна» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Астана» — «Руна» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» принимала московскую «Руну».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 93:90 ОТ.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Стартовая четверть осталась за хозяевами паркета, «Астаной», которая выиграла со счётом 21:13. Следующая 10-минутка проходила также под контролем казахстанской команды, оказавшейся сильнее с разницей в семь очков – 26:19. Итоговый результат половины – 47:32.

Перерыв пошёл на пользу гостям из Москвы. Благодаря усилиям своих лидеров «Руна» обыграла соперника в третьей четверти со счётом 27:14. В заключительной четверти команды сражались на равных, но «Астана» сумела перевести матч в овертайм – 23:21 в пользу «Руны».

В овертайме «Руна» за счёт более качественных действий переиграла оппонента с результатом 11:8.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
90 : 93
ОТ
Руна
Москва
Астана: Андерсон - 25, Хэмм - 21, Канкел - 20, Джонсон - 8, Дэвис - 5, Мурзагалиев - 4, Хаасе - 4, Айткали - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Майдекин
Руна: Хилл - 23, Иванович - 18, Походяев - 16, Тайус - 12, Савин - 10, Попов - 7, Раданов - 3, Сопин - 2, Жмако - 2, Комиссаров
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