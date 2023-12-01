Видеообзор матча «Астана» — «Руна» в Единой лиге ВТБ

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Вчера, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» принимала московскую «Руну».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 93:90 ОТ.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Стартовая четверть осталась за хозяевами паркета, «Астаной», которая выиграла со счётом 21:13. Следующая 10-минутка проходила также под контролем казахстанской команды, оказавшейся сильнее с разницей в семь очков – 26:19. Итоговый результат половины – 47:32.

Перерыв пошёл на пользу гостям из Москвы. Благодаря усилиям своих лидеров «Руна» обыграла соперника в третьей четверти со счётом 27:14. В заключительной четверти команды сражались на равных, но «Астана» сумела перевести матч в овертайм – 23:21 в пользу «Руны».

В овертайме «Руна» за счёт более качественных действий переиграла оппонента с результатом 11:8.