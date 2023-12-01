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Менеджер Леброна Джеймса делал ставки на матчи НБА через нелегальную букмекерскую контору

Менеджер Леброна Джеймса делал ставки на матчи НБА через нелегальную букмекерскую контору
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Мэверик Картер, менеджер звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, делал ставки на матчи Национальной баскетбольной ассоциации через нелегальную букмекерскую контору. Об этом рассказал он сам, когда был допрошен федеральными правоохранительными органами в рамках расследования в отношении бывшего бейсболиста Уэйна Никса.

Картер не был объектом расследования, и ему не предъявляли обвинения. По словам Мэверика, он «не может припомнить», чтобы делал какие-либо ставки на «Лейкерс».

Отметим, что НБА запрещает игрокам, официальным представителям команд и судьям делать ставки на матчи лиги. Профсоюз игроков запрещает также делать ставки и агентам. При этом менеджеры не включены ни в одну из групп.

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