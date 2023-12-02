Джейсон Тейтум был удалён с площадки в матче с «Филадельфией» за конфронтацию с судьёй

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум был удалён с площадки в матче с «Филадельфией Сиксерс» за споры с судьёй. Игрок оказался недоволен решением рефери свистнуть ему фол за столкновение с форвардом Робертом Ковингтоном.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее матч закончился победой для «Бостона» со счётом 125:119. Сам Тейтум успел провести на паркете 27 минут, за которые успел набрать 21 очко и семь подборов. Таким образом, «Селтикс» одержали вторую победу подряд и продолжают занимать первую строчку в Восточной конференции.

Отметим, что по медицинским причинам игру пропускали следующие игроки «Филадельфии»: Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Николя Батюм.