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Джейсон Тейтум был удалён с площадки в матче с «Филадельфией» за конфронтацию с судьёй

Джейсон Тейтум был удалён с площадки в матче с «Филадельфией» за конфронтацию с судьёй
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум был удалён с площадки в матче с «Филадельфией Сиксерс» за споры с судьёй. Игрок оказался недоволен решением рефери свистнуть ему фол за столкновение с форвардом Робертом Ковингтоном.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее матч закончился победой для «Бостона» со счётом 125:119. Сам Тейтум успел провести на паркете 27 минут, за которые успел набрать 21 очко и семь подборов. Таким образом, «Селтикс» одержали вторую победу подряд и продолжают занимать первую строчку в Восточной конференции.

Отметим, что по медицинским причинам игру пропускали следующие игроки «Филадельфии»: Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Николя Батюм.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Уайт - 21, Браун - 20, Хорфорд - 20, Холидэй - 13, Хозер - 11, Притчард - 10, Кета - 5, Бэнтон - 4, Бриссетт, Корнет, Михайлюк, Стивенс
Филадельфия Сиксерс: Беверли - 26, Мелтон - 21, Ковингтон - 18, Харрис - 14, Рид - 14, Моррис - 13, Бамба - 11, Мартин - 2, Макси, Спрингер, Коркмаз, Батюм
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