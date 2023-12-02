Дрэймонд Грин объяснил, что нужно сделать «Голден Стэйт», чтобы выиграть титул

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что продолжает верить в команду, которая способна выиграть пятый титул с нынешними лидерами состава.

«У нас все та же вера, которая была у нас раньше, в то, что эта команда может выиграть чемпионат… Нужно создать химию и преемственность, и мы всё ещё находимся на этом этапе. Но это команда, в которую мы все верим», — приводит слова Грина журналист ESPN Кендра Эндрюс в своих социальных сетях.

Напомним, «Голден Стэйт» с трио Карри, Томпсона и Грина является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Последний титул «воины» завоевали в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: