Дрэймонда снова удалили с площадки! Собрали самые жёсткие моменты в карьере Грина

Сегодня, 15 ноября, в матче между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесотой Тимбервулвз» произошёл инцидент, в результате которого одиозный тяжёлый форвард Дрэймонд Грин был удалён с площадки. Поводом стало то, что Грин показал свои навыки в MMA на Руди Гобере, проведя удушающий приём. Игрока, несомненно, потом дисквалифицируют.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это уже второе удаление Грина в сезоне, первое произошло в матче с «Кливлендом» несколько дней назад. Нет сомнений, что в этой регулярке мы ещё увидим нечто подобное от четырёхкратного чемпиона НБА, поскольку уже больше 10 лет наблюдаем за его карьерой. Сегодня мы и хотим поделиться с вами записями наиболее жёстких и скандальных инцидентов, которые провоцировал Дрэймонд за свою карьеру, раз появился такой повод.

Удар локтём по шее Блэйка Гриффина

Проявлять свои борцовские качества Грин начал с самого начала карьеры. Уже во втором своём сезоне в НБА Дрэймонд был удалён за хлёсткий удар локтём по шее звезды «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина. Герой нашей статьи был задрафтован довольно низко, что, как он сам признавался, вызывало у него злость и давало мотивацию. Неудивительно, что именно своим рвением, смелостью и жёсткостью он в итоге завоевал статус будущего члена Зала Славы.

Видео можно посмотреть на канале NBATV в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Культовый удар между ног Стивена Адамса

А уже в 2016 году случился, наверное, самый известный инцидент в карьере Грина. Финал конференции с «Оклахома-Сити Тандер», третья игра, и тот самый удар между ног. В своей карьере Дрэймонд не раз ещё выполнит похожее движение, из-за чего получит славу человека, пользующегося «грязными» приёмами.

Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Роковая стычка с Леброном в финале 2016 года

А уже через несколько недель случилось то, в чëм многие обвиняют самого Леброна. Мол, он спровоцировал Грина, чтобы тот получил ещё один технический фол и пропустил пятую игру. Так и произошло, а «Кавальерс» осуществили самый грандиозный камбек в истории лиги. Джеймс столкнулся с Дрэймондом и попробовал его переступить, чего, конечно, форвард не мог допустить.

Видео можно посмотреть на канале Krix в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Удар Хардена по голове во втором овертайме с «Хьюстоном»

На следующий сезон после драматичного поражения в финале к команде присоединился Кевин Дюрант, а также начало зарождаться ещё одно культовое противостояние «Голден Стэйт» — с «Хьюстон Рокетс».

Игра в начале регулярного сезона ушла во второй овертайм, остаётся две минуты, калифорнийская команда уступает с разницей в три очка, Дюрант неточен в своём броске, Грин забирает подбор и сталкивается с Харденом.

Изначально судьи дали фолу Джеймсу, но после просмотра увидели, что Дрэймонд умудрился ударить оппонента по голове. За это форвард получил второй неспортивный фол и во многом лишил шансов «Уорриорз» на победу в той встрече.

Видео можно посмотреть на канале Neuro 1 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Клинч с Брэдли Билом у зрительских мест

В сезоне-2017/2018 Грин сцепился с Брэдли Билом. Находясь в клинче, игроки дошли до зрительских мест под кольцом, где их с трудом разняли. Оба игрока были удалены с площадки, но не получили дисквалификаций, только штрафы. Дрэймонду не привыкать — за всю свою карьеру он заплатил штрафов более чем на $ 1 млн.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Наступ на лежащего Домантаса Сабониса

И, напоследок, вспомним то, что ещё довольно свежо в памяти. Случай из минувшего плей-офф, из серии с «Сакраменто Кингз». Противостояние вышло одним из самых интересных для первых раундов за последнее время, но были в нём и элементы грязи.

Тот самый наступ на Сабониса. Не вся публика согласилась с тем, что Грин заслуживал последующей дисквалификации, хотя были и те, кто агитировал за более жёсткое наказание игрока. Однако, как потом стало известно, определяющим фактором стала репутация Грина, которая не оставила сомнения в желании игрока совершить то движение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мы включили далеко не все моменты, связанные с Грином. Поделитесь в комментариях своими запоминающимися моментами с участием Дрэймонда, нам будет интересно узнать ваше мнение.