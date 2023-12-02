Кевин Дюрант повторил один из рекордов в истории «Финикса»

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оформил седьмую игру кряду, в которых забрасывал более 30 очков за встречу. Это самая длинная серия в истории команды из Аризоны.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал атакующему защитнику «Финикса» Девину Букеру, который в 2020 году оформил также семь игр с 30 и более очками. Но при этом Дюрант имеет шанс побить рекорд Букера, который всю свою карьеру выступает за «Санз».

Напомним, 35-летний Дюрант перешёл в «Финикс» в прошлом сезоне. Команда из Аризоны дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» со счётом 2-4.

На данный момент «Финикс» занимает шестое место в Западной конференции. На счету команды 19 проведённых матчей, в которых она добилась 11 побед.