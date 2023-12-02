Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант повторил один из рекордов в истории «Финикса»

Кевин Дюрант повторил один из рекордов в истории «Финикса»
Кевин Дюрант
Комментарии

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оформил седьмую игру кряду, в которых забрасывал более 30 очков за встречу. Это самая длинная серия в истории команды из Аризоны.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Отметим, что ранее рекорд принадлежал атакующему защитнику «Финикса» Девину Букеру, который в 2020 году оформил также семь игр с 30 и более очками. Но при этом Дюрант имеет шанс побить рекорд Букера, который всю свою карьеру выступает за «Санз».

Напомним, 35-летний Дюрант перешёл в «Финикс» в прошлом сезоне. Команда из Аризоны дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» со счётом 2-4.

На данный момент «Финикс» занимает шестое место в Западной конференции. На счету команды 19 проведённых матчей, в которых она добилась 11 побед.

Достижение первого номера драфта 2023 года
Виктор Вембаньяма побил рекорд Шакила О'Нила в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android