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Дрэймонд Грин впервые с 2016 года попал четыре трёхочковых броска за четверть

Дрэймонд Грин впервые с 2016 года попал четыре трёхочковых броска за четверть
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт — 98:88 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал автором четырёх попаданий из-за дуги в первой четверти. Отмечается, что Грину удалось подобное впервые с января 2016 года.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 9,1 очка, 5,4 результативные передачи и 5,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,2, трёхочковых — 46,4.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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