Дрэймонд Грин впервые с 2016 года попал четыре трёхочковых броска за четверть

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт — 98:88 в пользу гостей.

Примечательно, что тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал автором четырёх попаданий из-за дуги в первой четверти. Отмечается, что Грину удалось подобное впервые с января 2016 года.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 9,1 очка, 5,4 результативные передачи и 5,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,2, трёхочковых — 46,4.