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Игроки «Клипперс» на протяжении 47 минут матча с «Голден Стэйт» уступали в счёте

Игроки «Клипперс» на протяжении 47 минут матча с «Голден Стэйт» уступали в счёте
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Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что игроки лос-анджелесского клуба на протяжении 47 минут игры уступали сопернику в счёте, при этом проигрывая по ходу с разницей 19 очков. Тем не менее, это не помешало подопечным Тайрона Дю одержать победу благодаря трёхочковому попаданию лёгкого форварда Пола Джорджа за 10 секунд до конца.

Самым результативным игроком матча стал как раз Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Джеймс Харден отметился 21 очком, пятью подборами и девятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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