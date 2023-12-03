Игроки «Клипперс» на протяжении 47 минут матча с «Голден Стэйт» уступали в счёте

Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:112.

Примечательно, что игроки лос-анджелесского клуба на протяжении 47 минут игры уступали сопернику в счёте, при этом проигрывая по ходу с разницей 19 очков. Тем не менее, это не помешало подопечным Тайрона Дю одержать победу благодаря трёхочковому попаданию лёгкого форварда Пола Джорджа за 10 секунд до конца.

Самым результативным игроком матча стал как раз Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Джеймс Харден отметился 21 очком, пятью подборами и девятью передачами.