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Грин в нынешнем сезоне НБА ни разу не попал трёхочковый бросок во вторых половинах матчей

Грин в нынешнем сезоне НБА ни разу не попал трёхочковый бросок во вторых половинах матчей
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 12 матчах. Сегодня, 3 декабря, форвард провёл очередной матч — с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:113).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Грин в нынешнем сезоне ни разу попал бросок из-за дуги во всех вторых половинах игр — 0 из 9. Однако в первых половинах у Дрэймонда показатели следующие: 17 из 27 (62,9%). Отметим, что в первой четверти встречи с «Клипперс» Грин реализовал четыре трёхочковых броска.

В текущем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 10,1 очка, 5,5 подбора и 5,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,3, трёхочковых — 47,2.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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