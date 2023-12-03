Грин в нынешнем сезоне НБА ни разу не попал трёхочковый бросок во вторых половинах матчей

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 12 матчах. Сегодня, 3 декабря, форвард провёл очередной матч — с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:113).

Примечательно, что Грин в нынешнем сезоне ни разу попал бросок из-за дуги во всех вторых половинах игр — 0 из 9. Однако в первых половинах у Дрэймонда показатели следующие: 17 из 27 (62,9%). Отметим, что в первой четверти встречи с «Клипперс» Грин реализовал четыре трёхочковых броска.

В текущем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 10,1 очка, 5,5 подбора и 5,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,3, трёхочковых — 47,2.