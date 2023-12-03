57 очков от Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Атланту»

Сегодня, 3 декабря, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 132:121.

Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету сегодня 32 очка, 11 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отметился 25 очками, шестью отскоками и девятью ассистами.

Лучшим снайпером в составе «Аталнты» стал разыгрывающий Трей Янг. В его активе 32 очка и 11 передач. Защитник Деджонте Мюррей набрал 30 очков. Таким образом, «Бакс» одержали победу в четырёх из пяти последних своих встреч. В свою очередь, «Хоукс» потерпели поражение в третьем матче из последних четырёх.