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В «Парме» рассказали о состоянии травмированного Ричарда Соломона

В «Парме» рассказали о состоянии травмированного Ричарда Соломона
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Центровой пермской «Пармы» Ричард Соломон приступил к тренировкам. Ранее сообщалось о том, что американский баскетболист получил повреждение роговицы правого глаза во время матча с «Самарой» (83:85), который состоялся 22 ноября.

Ричард Соломон

Ричард Соломон

Фото: Социальные сети «Пармы»

«Ричард Соломон уже приступил к тренировкам с командой, как вам новый образ нашего бигмена? Очень ждём его возвращения на паркет!» — написала пресс-служба «Пармы» в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний баскетболист принял участие в 12 встречах, набирая в среднем 10,2 очка, 7,9 подбора и 0,8 результативной передачи при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 62,7, штрафных — 65,1.

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