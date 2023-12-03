В «Парме» рассказали о состоянии травмированного Ричарда Соломона

Центровой пермской «Пармы» Ричард Соломон приступил к тренировкам. Ранее сообщалось о том, что американский баскетболист получил повреждение роговицы правого глаза во время матча с «Самарой» (83:85), который состоялся 22 ноября.

Ричард Соломон Фото: Социальные сети «Пармы»

«Ричард Соломон уже приступил к тренировкам с командой, как вам новый образ нашего бигмена? Очень ждём его возвращения на паркет!» — написала пресс-служба «Пармы» в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний баскетболист принял участие в 12 встречах, набирая в среднем 10,2 очка, 7,9 подбора и 0,8 результативной передачи при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 62,7, штрафных — 65,1.