ДеАарон Фокс из «Сакраменто» в матче с «Денвером» обновил личный рекорд по передачам

Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:117.

Фокс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 22 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), 16 результативных передач, четыре подбора и три перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-4».

Таким образом, Фокс обновляет личный рекорд по количеству совершенных результативных передач — 16. Предыдущий рекорд (15) он установил в 2018 году в матче с «Атлантой Хоукс», где победу одержала калифорнийская команда — 146:115.