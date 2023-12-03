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ДеАарон Фокс из «Сакраменто» в матче с «Денвером» обновил личный рекорд по передачам

ДеАарон Фокс из «Сакраменто» в матче с «Денвером» обновил личный рекорд по передачам
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Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Фокс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 22 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), 16 результативных передач, четыре подбора и три перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-4».

Таким образом, Фокс обновляет личный рекорд по количеству совершенных результативных передач — 16. Предыдущий рекорд (15) он установил в 2018 году в матче с «Атлантой Хоукс», где победу одержала калифорнийская команда — 146:115.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Фокс - 26, Сабонис - 17, Хаертер - 16, Барнс - 11, Макги - 8, Мюррэй - 8, Лайлз - 7, Везенков - 4, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Джексон - 20, Гордон - 17, Портер - 13, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Джордан - 4, Уотсон - 4, Строутер - 3, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
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