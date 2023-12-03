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«Даллас» установил историческое достижение в НБА

«Даллас» установил историческое достижение в НБА
Лука Дончич
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Сегодня, 3 декабря, прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Команда из Техаса установила уникальное достижение в американской лиге.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

По ходу четвёртой четверти баскетболисты «Далласа» набрали 30 очков подряд, при этом не позволили сопернику забросить ни одного очка в свою корзину (30:0) – это первый подобный случай за всю историю НБА. Хозяева паркета уступали со счётом 87:111, но за шесть игровых минут оформили результат – 117:111.

Отметим, что несмотря на такой невероятный рывок «Даллас» уступил по итогам встречи «Оклахоме» со счётом 120:126. Это поражение для клуба из Техаса стало вторым кряду в регулярном чемпионате НБА.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Джонс - 24, Лайвли - 20, Лоусон - 12, Карри - 12, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Холмс - 1, Браун, Деннис, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 17, Дав. Бертанс - 15, Уоллес - 15, Уильямс - 14, Холмгрен - 11, Гидди - 10, Дорт - 10, Джо - 6, Уильямс - 5, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
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