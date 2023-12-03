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Джоэл Эмбиид отреагировал на уникальный рекорд «Далласа»

Джоэл Эмбиид отреагировал на уникальный рекорд «Далласа»
Джоэл Эмбиид
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на уникальное достижение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Напомним, по ходу четвёртой четверти баскетболисты «Далласа» набрали 30 очков подряд, при этом не позволили сопернику забросить ни одного очка в свою корзину (30:0) — это первый подобный случай за всю историю НБА.

«30-0???» — написал Эмбиид в социальной сети X (ранее Twitter).

«Даллас» несмотря на уникальный для НБА рекорд, всё равно уступил по итогам матча с «Оклахомой» — 120:126. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Джонс - 24, Лайвли - 20, Лоусон - 12, Карри - 12, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Холмс - 1, Браун, Деннис, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 17, Дав. Бертанс - 15, Уоллес - 15, Уильямс - 14, Холмгрен - 11, Гидди - 10, Дорт - 10, Джо - 6, Уильямс - 5, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
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