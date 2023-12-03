Джоэл Эмбиид отреагировал на уникальный рекорд «Далласа»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на уникальное достижение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

Напомним, по ходу четвёртой четверти баскетболисты «Далласа» набрали 30 очков подряд, при этом не позволили сопернику забросить ни одного очка в свою корзину (30:0) — это первый подобный случай за всю историю НБА.

«30-0???» — написал Эмбиид в социальной сети X (ранее Twitter).

«Даллас» несмотря на уникальный для НБА рекорд, всё равно уступил по итогам матча с «Оклахомой» — 120:126. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.