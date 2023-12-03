Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Емченко раскрыл секрет невероятного камбэка «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Емченко раскрыл секрет невероятного камбэка «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал победу над казанским УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«За счёт чего удалось совершить камбэк? За счёт командной игры. Как в защите, так и в нападении. И, конечно, за счёт поддержки наших любимых болельщиков. Но я бы не стал говорить так, что все уже было предрешено. Да, со стабильной хорошей игрой у нас есть проблемки.

Но мы уже не раз, проигрывая с большой разницей, совершали камбэки. Так что для нас все это не новость. В любом случае мы не собирались сдаваться. В перерыве немного поменяли игру, внесли коррективы в наши действия — вышли, начали набирать очки и выиграли.

Что поменяли в игре? В первой половине у нас с результативностью проблемы были: мы 26 очков всего набрали, что, конечно же, очень мало. Второй момент — в защите позволяли сопернику набирать легкие очки в переходе, совершать открытые броски. То есть наша защита не была достаточно агрессивной. В общем, не затрудняли УНИКСу игру.

Во второй половине вышли и стали уже защищаться ближе, помогать друг другу. То есть легких атак у них уже почти не было. Когда нужно было, мы фолили. Следовательно, от хорошей защиты получилось и быстрое нападение. Во всех компонентах прибавили — результат на табло», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android