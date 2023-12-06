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«Лейкерс» обыграли «Финикс» и вышли в полуфинал Кубка НБА

«Лейкерс» обыграли «Финикс» и вышли в полуфинал Кубка НБА
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Сегодня, 6 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках полуфинала внутрисезонного турнира НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:103.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» оказался Леброн Джеймс. На его счету 31 очко, восеьмь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис отметился 27 очками и 15 подборами.

Лучшим снайпером «Финикса» стал Кевин Дюрант. В его активе 31 очко и семь подборов. Защитник Девин Букер оформил дабл-дабл: 21 очко и 11 подборов. Столько же очков набрал Грейсон Аллен.

Таким образом, в полуфинале сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс. В другом полуфинале встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Финикс Санз
Финикс
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