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Секулич назвал причину поражения «Локомотива» в матче с «Пармой»

Секулич назвал причину поражения «Локомотива» в матче с «Пармой»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение команды в матче с «Пармой-Пари» (67:73), который состоялся сегодня, 6 декабря, в Перми.

«Мы плохо начали матч в защите. Постоянно давали сопернику набирать лёгкие очки – это позволило им обрести уверенность и играть в тот баскетбол, в который они планировали. В конце матча мы бились очень хорошо, но после такого начала этого оказалось недостаточно», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива».

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с МБА, начало – в 19:30 мск. В настоящий момент после 15 матчей команда из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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