«Клипперс» прервали серию из восьми подряд поражений от «Денвера»

Сегодня, 7 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». В итоге хозяева победили со счётом 111:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 25 очков и восемь подборов. Дабл-даблом отметился Джеймс Харден, набравший 20 очков и сделавший 11 результативных передач.

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл: 22 очка, 15 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей отметился 23 очками и шестью передачами.

Таким образом, «Клипперс» прервали серию поражений от «Денвера», которая длилась несколько сезонов.