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«Клипперс» прервали серию из восьми подряд поражений от «Денвера»

«Клипперс» прервали серию из восьми подряд поражений от «Денвера»
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Сегодня, 7 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». В итоге хозяева победили со счётом 111:102.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 25 очков и восемь подборов. Дабл-даблом отметился Джеймс Харден, набравший 20 очков и сделавший 11 результативных передач.

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл: 22 очка, 15 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей отметился 23 очками и шестью передачами.

Таким образом, «Клипперс» прервали серию поражений от «Денвера», которая длилась несколько сезонов.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 20, Леонард - 17, Пауэлл - 17, Зубац - 10, Уэстбрук - 9, Тайс - 8, Браун - 3, Мэнн - 2, Хиланд, Коффи, Такер
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Йокич - 22, Портер - 18, Джексон - 14, Браун - 8, Гордон - 8, Джордан - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Уотсон - 2, Строутер, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
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