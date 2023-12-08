«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в финал внутрисезонного турнира НБА

Сегодня, 8 декабря, состоялся матч 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лейкерс» победили со счётом 133:89.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 30 очков, пять подборов и восемь передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз отметился 17 очками, пятью подборами и семью передачами. Помимо них ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Энтони Дэвис (16), Д'Анджело Рассел (14) и Руи Хачимура (12).

Самым результативным игроком в составе «Нью-Орлеана» стал защитник Трей Мерфи III. Он набрал 14 очков, сделал три подбора и одну передачу. Форвард Зайон Уильямсон отметился 13 очками, двумя подборами и тремя передачами. Таким образом, в финале внутрисезонного турнира между собой сыграют «Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс».