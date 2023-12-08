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«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в финал внутрисезонного турнира НБА

«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в финал внутрисезонного турнира НБА
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Сегодня, 8 декабря, состоялся матч 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лейкерс» победили со счётом 133:89.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 30 очков, пять подборов и восемь передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз отметился 17 очками, пятью подборами и семью передачами. Помимо них ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Энтони Дэвис (16), Д'Анджело Рассел (14) и Руи Хачимура (12).

Самым результативным игроком в составе «Нью-Орлеана» стал защитник Трей Мерфи III. Он набрал 14 очков, сделал три подбора и одну передачу. Форвард Зайон Уильямсон отметился 13 очками, двумя подборами и тремя передачами. Таким образом, в финале внутрисезонного турнира между собой сыграют «Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 89
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 17, Дэвис - 16, Принс - 15, Расселл - 14, Хатимура - 12, Реддиш - 9, Кристи - 6, Хэйс - 4, Вуд - 4, Льюис - 3, Вандербилт - 2, Худ-Скифино - 1
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 14, Уильямсон - 13, Джонс - 10, Макколлум - 9, Ингрэм - 9, Валанчюнас - 9, Альварадо - 8, Маршалл - 5, Дэниэлс - 4, Хоукинс - 4, Льюис - 2, Зеллер - 2, Робинсон-Эрл
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