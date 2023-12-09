Джамал Маррей присоединился к предматчевому ритуалу Диллона Брукса

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей присоединился к предматчевому ритуалу форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс в своём ритауле просто стоит и смотрит в одну точку на протяжении достаточно длительного времени. Тем самым баскетболист настраивается на игру.

Напомним, что «Хьюстон» обыграл на выезде «Денвер» со счётом 114:106. Команда из Техаса впервые в регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024 одержала победу в гостях. До этого у «Хьюстона» было восемь поражений кряду в выездных матчах.

На данный момент «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Хьюстон» расположился на восьмой строчке.