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Джамал Маррей присоединился к предматчевому ритуалу Диллона Брукса

Джамал Маррей присоединился к предматчевому ритуалу Диллона Брукса
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей присоединился к предматчевому ритуалу форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс в своём ритауле просто стоит и смотрит в одну точку на протяжении достаточно длительного времени. Тем самым баскетболист настраивается на игру.

Напомним, что «Хьюстон» обыграл на выезде «Денвер» со счётом 114:106. Команда из Техаса впервые в регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024 одержала победу в гостях. До этого у «Хьюстона» было восемь поражений кряду в выездных матчах.

На данный момент «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Хьюстон» расположился на восьмой строчке.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 21, Портер - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Уотсон - 13, Джексон - 6, Гордон - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Ннаджи, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 25, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Смит II - 9, Холидей - 8, Тэйт - 5, Грин - 5, Исон - 3, Уильямс, Баллок, Марьянович
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