Защитник МБА Якушин — о результатах в Единой лиге ВТБ: мы в непростой ситуации

Атакующий защитник московского МБА Тимофей Якушин поделился ожиданиями от матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Все понимают, что ситуация, в которой мы оказались, непростая, в первую очередь в психологическом плане. Тем не менее, мы всегда настраиваемся одинаково, нацелены только на победу. Сегодня провели очень качественную тренировку, с правильной самоотдачей. Должны перенести завтра все это на паркет. «Локомотив-Кубань» — сбалансированная команда, которая в этом сезоне обыграла всех лидеров — ЦСКА, УНИКС и «Зенит».

Их последний матч в Перми не должен вводить в заблуждение — краснодарцы играли без одного из своих лидеров, Девона Акун-Пёрселла, что сказалось на результате. Завтра нас ждёт настоящая мужская борьба, в которой мы должны показать все, на что способны», – приводит слова Якушина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что в последнем матче «Локомотив-Кубань» уступил пермской «Парме» со счётом 67:73. На данный момент команда из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ уже встречался с МБА. Клуб из Краснодара победил со счётом 79:71. Напомним, «Локомотив-Кубань» занял второе место в сезоне-2022/2023, уступив в финале Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счётом 1-4.