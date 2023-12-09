«Локомотив» уверенно обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между местной МБА и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 80:66 (21:19, 23:13, 18:12, 18:22) одержал «Локомотив».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Девон Акун-Пёрселл, набравший 17 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал российский защитник Владислав Емченко. В составе МБА отличился российский центровой Евгений Минченко, на его счету 18 очков, 14 очков набрал защитник Даниил Касаткин.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
66 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко
Следующий матч МБА проведёт 17 декабря и сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало – в 17:00 мск. «Локомотив» в четверг, 14 декабря, встретится с «Енисеем», начало матча – в 20:00 мск.
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