«Локомотив» уверенно обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между местной МБА и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 80:66 (21:19, 23:13, 18:12, 18:22) одержал «Локомотив».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Девон Акун-Пёрселл, набравший 17 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал российский защитник Владислав Емченко. В составе МБА отличился российский центровой Евгений Минченко, на его счету 18 очков, 14 очков набрал защитник Даниил Касаткин.

Следующий матч МБА проведёт 17 декабря и сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало – в 17:00 мск. «Локомотив» в четверг, 14 декабря, встретится с «Енисеем», начало матча – в 20:00 мск.