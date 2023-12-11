«Енисей» без проблем переиграл «Минск» благодаря 29 очкам Ратан-Мэйза

Сегодня, 11 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой «Енисея» со счётом 89:74.

Гости уже к концу первой четверти обеспечили себе преимущество в семь очков. К большому перерыву разница в счёте достигла 19 очков. Игроки «Минска» не смогли сократить отставание в счёте, и встреча завершилась закономерной победой «Енисея».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, на счету которого 29 очков, четыре подбора и пять передач.

Эта победа стала уже 10-й для красноярцев в текущем сезоне, они занимают пятую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» уступил во всех 16 матчах нынешнего сезона.