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Минск — Енисей. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Енисей» без проблем переиграл «Минск» благодаря 29 очкам Ратан-Мэйза

«Енисей» без проблем переиграл «Минск» благодаря 29 очкам Ратан-Мэйза
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Сегодня, 11 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой «Енисея» со счётом 89:74.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Гости уже к концу первой четверти обеспечили себе преимущество в семь очков. К большому перерыву разница в счёте достигла 19 очков. Игроки «Минска» не смогли сократить отставание в счёте, и встреча завершилась закономерной победой «Енисея».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, на счету которого 29 очков, четыре подбора и пять передач.

Эта победа стала уже 10-й для красноярцев в текущем сезоне, они занимают пятую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» уступил во всех 16 матчах нынешнего сезона.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 декабря 2023, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
74 : 89
Енисей
Красноярский край
Минск: Огунгбени-Джексон - 28, Чебашек - 11, Куратник - 10, Зечевич - 7, Борисевич - 5, Микульский - 4, Мотовилов - 3, Коско - 2, Секушенко - 2, Аладко - 2, Стубеда, Дуду
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Бич - 17, Белянков - 13, Мартин - 10, Хопкинс - 8, Загретдинов - 6, Топтунов - 4, Балашов - 2, Карпенко, Лобарев, Сонько, Долинин
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