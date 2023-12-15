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Крис Пол применил силовой приём против Тайса во время матча «Клипперс» — «Голден Стэйт»

Крис Пол применил силовой приём против Тайса во время матча «Клипперс» — «Голден Стэйт»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт — 88:76 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол грубо нарушил правила на центровом «Клипперс» Даниэле Тайсе. По итогам пересмотра игрового эпизода, судьи приняли решение наказать Пола неспортивным фолом первой степени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,4 результативные передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,6, трёхочковых — 34,3.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
3-я четверть
97 : 84
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Бостон, Хиланд, Коффи, Тайс, Мэнн, Мун, Такер, Браун, Пауэлл, Зубац
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Джозеф, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Шарич, Уиггинс, Карри, Джексон-Дэвис
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