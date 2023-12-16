Диллон Брукс: я хотел дать понять «Мемфису», что они допустили небольшую ошибку

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс высказался после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96.

«Я бы не хотел когда-либо проигрывать «Мемфису» в течение своей карьеры. Я хочу выигрывать каждый раз, когда мы играем с ними, — дать им понять, что они допустили небольшую ошибку», — заявил Брукс в послематчевом интервью.

Примечательно, что Брукс, выступавший в прошлых сезонах за «Мемфис», за 40 секунд до конца основного времени при счёте 96:94 стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому броску «Хьюстон» увеличил преимущество до пяти очков и довёл дело до победы с разницей семь очков.