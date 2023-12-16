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ЦСКА обыграл «Автодор» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Автодор» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 16 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 96:66.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Первая четверть проходила в равной борьбе, но чуть удачливее и мастеровитее оказались гости из Саратова – 25:23. В следующей 10-минутке ЦСКА не позволил сопернику разгуляться в атаке, выиграв отрезок со счётом 23:18. Итоговый результат половины – 46:43 в пользу хозяев паркета.

Московский клуб после большого перерыва выглядел очень заряженным, что в итоге помогло ЦСКА вчистую переиграть «Автодор» со счётом 27:13. Решающие минуты матча проходили под полным контролем хозяев, которые оказались сильнее соперника – 23:10.

Победа над «Автодором» стала для ЦСКА седьмой кряду. Всего в чемпионате Единой лиги ВТБ армейцы проиграли лишь раз – «Локомотиву-Кубань» со счётом 88:91.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 66
Автодор
Саратов
ЦСКА: М'Бай - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 14, Джекири - 11, Жан-Шарль - 11, Астапкович - 8, Антонов - 4, Карданахишвили - 4, Ухов - 3, Михайловский - 2, Зайцев - 2, Клюев - 2
Автодор: Торнвелл - 15, Беслач - 14, Гаррет - 12, Мавра - 8, Халдеев - 6, Пранаускис - 5, Хэммондс - 4, Наумов - 2, Попов, Петенев, Фёдоров
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