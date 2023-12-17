«Высокобюджетный голливудский фильм». Тренер «Эфеса» — о разнице между НБА и Евролигой

Главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эрдем Джан рассказал о своём пути и стиле взаимодействия с игроками, а также затронул тему различия Национальной баскетбольной ассоциации и Евролиги.

«Сегодня игра в Европе по ритму приближается к НБА. Воспроизвести её пока невозможно из-за правил в Европе. Потому что в НБА есть некоторые преимущества и недостатки, обусловленные правилами защиты и другим размером площадки.

С точки зрения духа игры европейский баскетбол гораздо более техничен и за ним интересно наблюдать. Обычно я объясняю разницу между ними так: баскетбол НБА похож на высокобюджетный голливудский научно-фантастический фильм. Вы можете наслаждаться им с попкорном в руке.

Европейский баскетбол похож на современное киноискусство. Каждая сцена драгоценна, освещение, музыка на заднем плане, выбор сцен. Вы берёте кофе и внимательно смотрите, не пропуская ни одной сцены. Именно в этом я вижу разницу между двумя баскетбольными турнирами», — приводит слова Джана Basket News.

Отметим, что Джан работал в НБА помощником тренера Куина Снайдера в «Атланте Хоукс», но затем возглавил «Тюрк Телеком».

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