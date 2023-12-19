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Ратаковски отказали в бесплатных билетах на «Мэдисон» из-за её ухода в матче с «Майами»

Ратаковски отказали в бесплатных билетах на «Мэдисон» из-за её ухода в матче с «Майами»
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Американской модели и актрисе Эмили Ратаковски было отказано в бесплатных билетах на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден» из-за того, что она досрочно покинула зал во время матча с «Майами Хит» (100:98), когда команда отыгралась с «-21». Об этом сообщает журналист Стефан Бонди в социальных сетях.

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Стоит отметить, что Ратаковски покинула зал вместе со знаменитой российской моделью Ириной Шейк. Сообщалось, что девушки сделали это «из-за проблем с уходом за детьми дома».

Самым результативным игроком той встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету было 24 очка. Лидер «Майами» Джимми Батлер завершил встречу с 23 очками. Он не смог реализовать бросок в концовке на победу.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 98
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 20, Барретт - 18, Рэндл - 13, Харт - 10, Дивинченцо - 5, Робинсон - 5, Гримс - 3, Хартенштайн - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 21, Ричардсон - 15, Жакез-мл. - 15, Лоури - 10, Лав - 7, Хайсмит - 5, Мартин - 2, Кэйн, Суидер, Брайант
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