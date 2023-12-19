Ратаковски отказали в бесплатных билетах на «Мэдисон» из-за её ухода в матче с «Майами»

Американской модели и актрисе Эмили Ратаковски было отказано в бесплатных билетах на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден» из-за того, что она досрочно покинула зал во время матча с «Майами Хит» (100:98), когда команда отыгралась с «-21». Об этом сообщает журналист Стефан Бонди в социальных сетях.

Стоит отметить, что Ратаковски покинула зал вместе со знаменитой российской моделью Ириной Шейк. Сообщалось, что девушки сделали это «из-за проблем с уходом за детьми дома».

Самым результативным игроком той встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету было 24 очка. Лидер «Майами» Джимми Батлер завершил встречу с 23 очками. Он не смог реализовать бросок в концовке на победу.