Главный тренер «Енисея» Арсич извинился за поражение от «Автодора» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич извинился перед болельщиками за поражение от саратовского «Автодора» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить соперников с победой. Сегодня они были лучше и заслужили этот результат, особенно, начиная со второй четверти. Они были умнее на площадке и играли в тот баскетбол, в который хотели.

Мне очень жаль, что мы так расстроили и не смогли порадовать наших болельщиков сегодня победой. Несмотря на холод на улице, большое количество болельщиков пришли в «Арену.Север» и поддерживали нас всю игру. Хотелось бы за это извиниться и сказать, что в дальнейшем мы будем стараться работать, чтобы радовать их домашними победами», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Напомним, «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска уступает лишь клубам «большой четвёрки» — ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». В свою очередь, «Автодор» расположился на одиннадцатой строчке чемпионата, обгоняя МБА, «Пари Нижний Новгород» и «Минск».