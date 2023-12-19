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Главный тренер «Енисея» Арсич извинился за поражение от «Автодора» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Енисея» Арсич извинился за поражение от «Автодора» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич извинился перед болельщиками за поражение от саратовского «Автодора» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Хочу поздравить соперников с победой. Сегодня они были лучше и заслужили этот результат, особенно, начиная со второй четверти. Они были умнее на площадке и играли в тот баскетбол, в который хотели.

Мне очень жаль, что мы так расстроили и не смогли порадовать наших болельщиков сегодня победой. Несмотря на холод на улице, большое количество болельщиков пришли в «Арену.Север» и поддерживали нас всю игру. Хотелось бы за это извиниться и сказать, что в дальнейшем мы будем стараться работать, чтобы радовать их домашними победами», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Напомним, «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска уступает лишь клубам «большой четвёрки» — ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». В свою очередь, «Автодор» расположился на одиннадцатой строчке чемпионата, обгоняя МБА, «Пари Нижний Новгород» и «Минск».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
65 : 72
Автодор
Саратов
Енисей: Мартин - 23, Хопкинс - 17, Ратан-Мэйз - 12, Карпенко - 5, Белянков - 3, Балашов - 2, Долинин - 2, Бич - 1, Топтунов, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Автодор: Петенев - 16, Торнвелл - 13, Гаррет - 12, Мавра - 11, Хэммондс - 10, Беслач - 5, Пушица - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Фёдоров, Цыбиков
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