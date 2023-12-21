Скандальный президент «Панатинаикоса» раскритиковал судейство в Евролиге

Президент греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос раскритиковал судейство в матче 15-го тура Евролиги между афинским клубом и французским «Монако».

«Дорогая Евролига, а что было бы, если бы Григонис не забил бросок? Это был бы пятый матч в сезоне, в котором судили против нас? Потому что это был фол на трёхочковой дуге, которого никто из судей не увидел», – написал Димитрис Яннакопулос в своих социальных сетях.

Отметим, что на данный момент «Панатинаикос» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги. В европейском первенстве команда из Афин победила в восьми матчах при семи поражениях.

Это уже не первые выпады президента «Панатинаикоса» в сторону Евролиги. Ранее Яннакопулос выражал недовольство руководством европейской лиги и был поражён судейством в чемпионате.

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