Все результаты игрового дня НБА 23 декабря
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Сегодня, 23 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Результаты игрового дня НБА 23 декабря:
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 121:111;
«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс» — 117:122;
«Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 122:113;
«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 122:96;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Вашингтон Уизардс» — 129:118;
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 120:105.
Напомним, что на данный момент Восточную конференцию НБА возглавляет «Бостон Селтикс» — результат команды — 21-6. А в Западной конференции лидерство захватила «Миннесота Тимбервулвз», которая имеет аналогичный «кельтам» результат — 21-6.
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 111
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Харрис - 33, Эмбиид - 31, Убре - 8, Моррис - 7, Рид - 4, Хаус - 3, Коркмаз - 2, Мартин, Мелтон, Спрингер, Беверли, Ковингтон, Смарт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Пёлтль - 19, Трент-мл. - 17, Ануноби - 12, Барнс - 12, Шрёдер - 6, Портер - 5, Ачиува - 4, Макдэниелс - 3, Флинн - 2, Дик, Темпл, Янг, Буше
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Томас - 23, Джонсон - 17, Бриджес - 14, Финни-Смит - 14, О'Нил - 13, Шарп - 13, Клэкстон - 10, Смит - 7, Динвидди - 6, Уотфорд, Джайлс, Уилсон
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Йокич - 31, Гордон - 18, Портер - 15, Уотсон - 9, Джексон - 8, Колдуэлл-Поуп - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ки, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 113
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 30, Робинсон - 27, Жакез-мл. - 19, Адебайо - 18, Мартин - 11, Лав - 6, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Лоури - 3, Кэйн, Робинсон, Брайант
Атланта Хоукс: Янг - 30, Мюррей - 24, Богданович - 23, Бей - 16, Оконгву - 9, Капела - 8, Миллз - 3, Форрест, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
122 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 22, Смит II - 21, Грин - 17, Уитмор - 14, Ванвлит - 10, Брукс - 10, Томпсон - 9, Сэмюэлс - 6, Ландейл - 3, Холидей - 3, Хинтон - 3, Тэйт - 2, Грин - 2, Марьянович
Даллас Маверикс: Проспер - 20, Деннис - 18, Хардуэй-младший - 16, Холмс - 16, Харди - 8, Лоусон - 8, Моррис - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Уильямс, Пауэлл, Карри
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
129 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 22, Томпсон - 20, Шарич - 13, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Santos - 7, Муди - 5, Луни - 5, Пол - 4, Киньонес - 3, Джозеф, Гаруба, Робинсон
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Кисперт - 18, Гэффорд - 15, Джонс - 14, Батлер - 8, Гилл - 8, Кулибали - 7, Авдия - 7, Роллинз - 7, Кузма - 7, Мускала - 2, Болдуин Мл., Шамет, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 105
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Сабонис - 28, Фокс - 23, Мюррэй - 21, Барнс - 19, Хаертер - 13, Монк - 7, Макги - 5, Везенков - 3, Эллис - 1, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Лайлз, Toscano
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 24, Аллен - 11, Азубуике - 11, Мету - 10, Литтл - 6, Ли - 6, Гудвин - 3, Бол - 2, Ойбанкс - 2, Ватанабэ - 2, Бэйтс-Диоп, Гордон
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