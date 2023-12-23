Все результаты игрового дня НБА 23 декабря

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Сегодня, 23 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты игрового дня НБА 23 декабря:

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 121:111;

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс» — 117:122;

«Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 122:113;

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 122:96;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Вашингтон Уизардс» — 129:118;

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 120:105.

Напомним, что на данный момент Восточную конференцию НБА возглавляет «Бостон Селтикс» — результат команды — 21-6. А в Западной конференции лидерство захватила «Миннесота Тимбервулвз», которая имеет аналогичный «кельтам» результат — 21-6.