Леброн Джеймс выдал очередное историческое достижение в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил очередной рекорд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

38-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удавалось набрать как минимум 40 очков при 100%-ной реализации трёхочковых бросков.

Напомним, в победном для «Лос-Анджелес Лейкерс» матче с «Оклахома-Сити Тандер» (129:120) Джеймс набрал 40 очков, при этом реализовал пять из пяти бросков из-за дуги.

Отметим, что на данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 16 играх при 14 поражениях.

Сезон-2023/2024 является 21-м в карьере 38-летнего баскетболиста. Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА.