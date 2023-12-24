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Леброн Джеймс выдал очередное историческое достижение в НБА

Леброн Джеймс выдал очередное историческое достижение в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил очередной рекорд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

38-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удавалось набрать как минимум 40 очков при 100%-ной реализации трёхочковых бросков.

Напомним, в победном для «Лос-Анджелес Лейкерс» матче с «Оклахома-Сити Тандер» (129:120) Джеймс набрал 40 очков, при этом реализовал пять из пяти бросков из-за дуги.

Отметим, что на данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 16 играх при 14 поражениях.

Сезон-2023/2024 является 21-м в карьере 38-летнего баскетболиста. Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 28, Холмгрен - 19, Уильямс - 11, Дорт - 8, Джо - 7, Дженг - 5, Уоллес - 5, Дав. Бертанс - 3, Уильямс, Уотерс III, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 26, Хатимура - 21, Расселл - 15, Ривз - 11, Принс - 10, Реддиш - 4, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
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