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«Уралмаш» прервал шестиматчевую победную серию «Пармы»

«Уралмаш» прервал шестиматчевую победную серию «Пармы»
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В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» оказался сильнее пермской «Пармы» (81:75).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, записавший на свой счёт 32 очка.

Таким образом, «Парма» не смогла продлить свою победную серию в Единой лиге ВТБ, которая перед этой встречей составляла шесть матчей. Команда Евгения Пашутина занимает шестое место в турнирной таблице с 52,6% побед.

«Уралмаш» идёт на восьмой строчке, победив в 47,4% матчей.

Этот матч стал первым на посту главного тренера екатеринбуржской команды белорусского специалиста Ростислава Вергуна.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 75
Парма
Пермский край
Уралмаш: Даглас - 19, Эллис - 18, Глазунов - 12, Захаров - 9, Писклов - 6, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Пынько - 3, Перкинс - 3, Новиков, Балашов, Михеев
Парма: Джонсон - 32, Перевалов - 9, Соломон - 8, Абдулбасиров - 8, Платунов - 8, Риз - 6, Халтурин - 4, Брайс, Морозов, Тучков, Чебуркин, Егоров
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