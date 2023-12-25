«Уралмаш» прервал шестиматчевую победную серию «Пармы»

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» оказался сильнее пермской «Пармы» (81:75).

Самым результативным игроком встречи стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, записавший на свой счёт 32 очка.

Таким образом, «Парма» не смогла продлить свою победную серию в Единой лиге ВТБ, которая перед этой встречей составляла шесть матчей. Команда Евгения Пашутина занимает шестое место в турнирной таблице с 52,6% побед.

«Уралмаш» идёт на восьмой строчке, победив в 47,4% матчей.

Этот матч стал первым на посту главного тренера екатеринбуржской команды белорусского специалиста Ростислава Вергуна.