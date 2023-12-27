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«Нью-Орлеан» проиграл «Мемфису» в овертайме, Морант набрал 31 очко

«Нью-Орлеан» проиграл «Мемфису» в овертайме, Морант набрал 31 очко
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В ночь с 26 на 27 декабря мск на площадке новоорлеанского «Смузи Кинг Центра» состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз». Победу со счётом 116:115 OT одержали баскетболисты «Мемфиса».

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая четверть осталась за гостями с преимуществом в пять очков, однако к большому перерыву пять очков выигрывали уже «Пеликаны». После третьей четверти «Нью-Орлеан» выигрывал +13, однако «Гриззлис» смогли подтянуться в счёте и затащить матч в нервную концовку, которая привела к овертайму. В дополнительное время гости набрали на одно очко больше.

Самым результативным игроком матча стал Джа Морант («Мемфис»), набравший 31 очко при пяти подборах и семи результативных передачах. На старте сезона Морант пропустил 25 матчей из-за дисквалификации, полученной за демонстрацию оружия в прямом эфире социальных сетей. «Гриззлис» продлили победную серию до четырёх матчей.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 116
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Уильямсон - 23, Валанчюнас - 17, Макколлум - 16, Дэниэлс - 11, Мёрфи - 10, Альварадо - 8, Джонс - 4, Маршалл - 2, Льюис, Хоукинс, Зеллер, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 31, Бейн - 27, Джексон - 19, Смарт - 13, Бийомбо - 8, Родди - 8, Уильямс Мл. - 6, Тиллман - 2, Уильямс - 2, Гильярд, Альдама
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