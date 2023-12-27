«Нью-Орлеан» проиграл «Мемфису» в овертайме, Морант набрал 31 очко

В ночь с 26 на 27 декабря мск на площадке новоорлеанского «Смузи Кинг Центра» состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз». Победу со счётом 116:115 OT одержали баскетболисты «Мемфиса».

Первая четверть осталась за гостями с преимуществом в пять очков, однако к большому перерыву пять очков выигрывали уже «Пеликаны». После третьей четверти «Нью-Орлеан» выигрывал +13, однако «Гриззлис» смогли подтянуться в счёте и затащить матч в нервную концовку, которая привела к овертайму. В дополнительное время гости набрали на одно очко больше.

Самым результативным игроком матча стал Джа Морант («Мемфис»), набравший 31 очко при пяти подборах и семи результативных передачах. На старте сезона Морант пропустил 25 матчей из-за дисквалификации, полученной за демонстрацию оружия в прямом эфире социальных сетей. «Гриззлис» продлили победную серию до четырёх матчей.