«Денвер» выиграл шестой матч подряд, разгромив «Мемфис» с разницей в 37 очков

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Болл Арены» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Денвер Наггетс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 142:105.

Хозяева площадки испытали сложности только в первой четверти, по ходу которой «Мемфис» выходил вперёд на восемь очков — однако уже к её завершению «Наггетс» вели в счёте «+6». После этого клуб из штата Колорадо только наращивал своё преимущество, которое составило 17 очков к большому перерыву, 23 очка после третьей четверти и 37 очков к финальной сирене.

Эта победа стала для «Денвер Наггетс» шестой подряд и девятой в последних десяти матчах. «Мемфис Гриззлиз» поражением в Колорадо оборвал четырёхматчевую победную серию.