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«Денвер» выиграл шестой матч подряд, разгромив «Мемфис» с разницей в 37 очков

«Денвер» выиграл шестой матч подряд, разгромив «Мемфис» с разницей в 37 очков
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В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Болл Арены» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Денвер Наггетс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 142:105.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Хозяева площадки испытали сложности только в первой четверти, по ходу которой «Мемфис» выходил вперёд на восемь очков — однако уже к её завершению «Наггетс» вели в счёте «+6». После этого клуб из штата Колорадо только наращивал своё преимущество, которое составило 17 очков к большому перерыву, 23 очка после третьей четверти и 37 очков к финальной сирене.

Эта победа стала для «Денвер Наггетс» шестой подряд и девятой в последних десяти матчах. «Мемфис Гриззлиз» поражением в Колорадо оборвал четырёхматчевую победную серию.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Уотсон - 20, Строутер - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Браун - 11, Джексон - 9, Портер - 8, Холидэй - 8, Джордан - 4, Ннаджи - 4, Пикетт - 3, Ки - 2
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Смарт - 17, Родди - 15, Джексон - 14, Кончар - 10, Уильямс - 7, Гильярд - 6, Тиллман - 6, Уильямс Мл. - 5, Бийомбо - 2, Альдама, Морант
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