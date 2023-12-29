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«Мы деморализованы». Стив Керр — о поражении «Голден Стэйт» от «Майами»

«Мы деморализованы». Стив Керр — о поражении «Голден Стэйт» от «Майами»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение от «Майами Хит» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Было ощущение, что мы деморализованы… словно нас превзошли в тренировках, в работе и в игре», – сказал Стив Керр на пресс-конференции после матча с «Майами».

Отметим, что «Голден Стэйт» на домашнем паркете уступил «Майами» со счётом 102:114. Для клуба из Сан-Франциско это стало вторым поражением кряду в регулярном чемпионате НБА.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами при 16 поражениях.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт» высказался о плохом выступлении лидера команды разыгрывающего Стефена Карри.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 114
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 13, Карри - 13, Муди - 11, Уиггинс - 11, Куминга - 10, Подзиемски - 10, Шарич - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Луни - 5, Джозеф, Робинсон, Грин, Киньонес
Майами Хит: Хироу - 26, Кэйн - 18, Жакез-мл. - 17, Адебайо - 17, Йович - 11, Лав - 8, Хэмптон - 7, Робинсон - 5, Хайсмит - 3, Суидер - 2, Ричардсон, Брайант
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