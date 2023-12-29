«Мы деморализованы». Стив Керр — о поражении «Голден Стэйт» от «Майами»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение от «Майами Хит» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Было ощущение, что мы деморализованы… словно нас превзошли в тренировках, в работе и в игре», – сказал Стив Керр на пресс-конференции после матча с «Майами».

Отметим, что «Голден Стэйт» на домашнем паркете уступил «Майами» со счётом 102:114. Для клуба из Сан-Франциско это стало вторым поражением кряду в регулярном чемпионате НБА.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами при 16 поражениях.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт» высказался о плохом выступлении лидера команды разыгрывающего Стефена Карри.