Дабл-дабл Янга помог «Атланте» одержать победу в матче с «Вашингтоном»

Сегодня, 1 января, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс». Команды играли на арене «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 130:126.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 40 очков, три подбора и 13 передач. Его партнёр по команде защитник Деджонте Мюррей отметился 32 очками, шестью подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма. Он набрал 38 очков, совершил восемь подборов и отдал пять передач. В активе лёгкого форварда Дени Авдии 17 очков, 12 подборов и две передачи.