Дабл-дабл Янга помог «Атланте» одержать победу в матче с «Вашингтоном»
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Сегодня, 1 января, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс». Команды играли на арене «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 130:126.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 40 очков, три подбора и 13 передач. Его партнёр по команде защитник Деджонте Мюррей отметился 32 очками, шестью подборами и тремя передачами.
Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма. Он набрал 38 очков, совершил восемь подборов и отдал пять передач. В активе лёгкого форварда Дени Авдии 17 очков, 12 подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
126 : 130
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Кузма - 38, Авдия - 17, Кисперт - 15, Джонс - 14, Пул - 13, Гэффорд - 10, Мускала - 10, Шамет - 4, Райт - 3, Кулибали - 2, Дэвис, Роллинз, Бернард, Гилл, Оморуи
Атланта Хоукс: Янг - 40, Мюррей - 32, Джонсон - 24, Богданович - 12, Капела - 11, Бей - 11, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз
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