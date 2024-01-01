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«Оклахома-Сити» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Бруклин»

«Оклахома-Сити» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Бруклин»
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В Оклахома-Сити завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» нанесла поражение «Бруклин Нетс» (124:108).

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник хозяев Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 24 очка.

В составе «Нетс» лучшим стал форвард Микал Бриджес, набравший в этой игре 22 очка.

Дабл-даблами в этой игре отметились форвард хозяев Чет Холмгрен (18 очков, 10 подборов) и центровой гостей Николас Клэкстон (15 очков, 16 подборов).

«Оклахома-Сити» одержала четвёртую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 71,0% побед.

«Бруклин» потерпел третью подряд неудачу и идёт на девятой строчке Востока, победив в 45,5% матчей.

Статистика НБА сезона-2023/2024
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Гидди - 20, Дорт - 18, Холмгрен - 18, Уильямс - 17, Уоллес - 10, Джо - 7, Уильямс - 3, Уотерс III - 3, Мицич - 2, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Уиггинс, Манн
Бруклин Нетс: Бриджес - 22, Томас - 20, Клэкстон - 15, Джонсон - 13, Динвидди - 13, Финни-Смит - 8, Смит - 7, О'Нил - 5, Шарп - 3, Уотфорд - 2, Джайлс
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