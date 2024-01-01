«Оклахома-Сити» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Бруклин»

В Оклахома-Сити завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» нанесла поражение «Бруклин Нетс» (124:108).

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник хозяев Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 24 очка.

В составе «Нетс» лучшим стал форвард Микал Бриджес, набравший в этой игре 22 очка.

Дабл-даблами в этой игре отметились форвард хозяев Чет Холмгрен (18 очков, 10 подборов) и центровой гостей Николас Клэкстон (15 очков, 16 подборов).

«Оклахома-Сити» одержала четвёртую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 71,0% побед.

«Бруклин» потерпел третью подряд неудачу и идёт на девятой строчке Востока, победив в 45,5% матчей.