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Все результаты игрового дня НБА 2 января

Все результаты игрового дня НБА 2 января
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Сегодня, 2 января, завершился очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь матчей. Предлагаем вам ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 2 января:

«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» – 124:121
«Хьюстон Рокетс» – «Детройт Пистонс» – 136:113
«Милуоки Бакс» – «Индиана Пэйсерс» – 113:122
«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» – 127:90
«Денвер Наггетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 111:93
«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 109:88
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» – 121:104.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
124 : 121
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Барнс - 20, Барретт - 19, Куикли - 14, Пёлтль - 14, Шрёдер - 12, Трент-мл. - 9, Фриман, Дик, Макдэниелс, Портер, Темпл, Янг, Буше, Портер
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 31, Митчелл - 26, Меррилл - 16, Аллен - 16, Окоро - 16, Ньянг - 8, Страс - 6, Уэйд - 2, Джером, Портер, Томпсон, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
136 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 26, Грин - 22, Исон - 17, Тэйт - 16, Ванвлит - 15, Томпсон - 12, Уитмор - 9, Смит II - 9, Баллок - 7, Грин - 3, Ландейл, Холидей, Брукс, Марьянович
Детройт Пистонс: Бёркс - 21, Айви - 19, Богданович - 14, Дюрен - 12, Нокс - 11, Сассер - 9, Хейз - 8, Каннингем - 6, Томпсон - 5, Уайзмен - 4, Ливерс - 2, Багли III - 2, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 122
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лопес - 21, Миддлтон - 21, Лиллард - 13, Бисли - 12, Портис - 8, Пэйн - 5, Коннотон - 3, Ливингстон, Болден, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Матурин - 25, Джексон - 18, Макконнелл - 16, Тёрнер - 13, Топпин - 11, Смит - 7, Несмит - 4, Нембард - 2, Уокер, Хилд, Нвора, Джонсон, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
127 : 90
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Фонтеккио - 24, Кларксон - 20, Маркканен - 17, Коллинс - 15, Джордж - 14, Кесслер - 11, Секстон - 8, Данн - 7, Олиник - 7, Саманич - 2, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Юртсевен
Даллас Маверикс: Дончич - 19, Харди - 17, Ирвинг - 14, Лайвли - 10, Хардуэй-младший - 6, Джонс - 6, Экзам - 4, Уильямс - 4, Пауэлл - 4, Уильямс - 4, Холмс - 2, Грин, Проспер, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Маррей - 25, Портер - 22, Джексон - 15, Йокич - 13, Гордон - 10, Браун - 9, Уотсон - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Строутер - 2, Ннаджи - 2, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Ричардс - 15, Миллер - 15, Макгауэнс - 10, Смит - 10, Вашингтон - 6, Смит - 5, Мартин - 2, Тор - 2, Менса - 2, Букнайт, Нтиликина
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 88
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Бил - 21, Нуркич - 18, Мету - 14, Аллен - 12, Гордон - 12, Бол - 11, Букер - 10, Окоги - 3, Бэйтс-Диоп - 3, Гудвин - 2, Ватанабэ - 2, Ойбанкс - 1, Азубуике, Литтл, Ли
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 17, Грант - 15, Брогдон - 10, Уокер - 10, Уэйнрайт - 8, Мэйс - 7, Мюррэй - 6, Шарп - 6, Баджи - 4, Тибулл - 3, Браун - 2, Камара
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 104
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Джордж - 23, Пауэлл - 22, Харден - 15, Мэнн - 12, Уэстбрук - 8, Тайс - 6, Зубац - 6, Коффи - 5, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Диабате, Пламли
Майами Хит: Адебайо - 21, Лав - 17, Жакез-мл. - 15, Робинсон - 15, Хироу - 12, Кэйн - 9, Лоури - 8, Йович - 3, Суидер - 3, Робинсон - 1, Хэмптон, Брайант
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Лидером НБА в Западной конференции в настоящий момент является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы — восемь поражений). На Востоке первое место у «Бостон Селтикс» (26 побед — шесть поражений).

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