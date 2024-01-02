Сегодня, 2 января, завершился очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь матчей. Предлагаем вам ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 2 января:
«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» – 124:121
«Хьюстон Рокетс» – «Детройт Пистонс» – 136:113
«Милуоки Бакс» – «Индиана Пэйсерс» – 113:122
«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» – 127:90
«Денвер Наггетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 111:93
«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 109:88
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» – 121:104.
Лидером НБА в Западной конференции в настоящий момент является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы — восемь поражений). На Востоке первое место у «Бостон Селтикс» (26 побед — шесть поражений).
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