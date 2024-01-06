Стив Керр отреагировал на новость о разочарованном Жонатане Куминге

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал новость о том, что форвард команды Жонатан Куминга потерял веру в него и сомневается в том, что специалист позволит Куминге раскрыть свой потенциал в составе калифорнийского клуба.

«Если у тебя проблемы, я здесь. Наверное, я самый доступный тренер в лиге. Моя дверь всегда открыта. Я играл на протяжении 15 лет и все 15 был разочарован своим игровым временем», — заявил Керр во время пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 127:130. При этом за пять с половиной минут до конца встречи клуб из Колорадо уступал с разницей в 16 очков.