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Стив Керр отреагировал на новость о разочарованном Жонатане Куминге

Стив Керр отреагировал на новость о разочарованном Жонатане Куминге
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал новость о том, что форвард команды Жонатан Куминга потерял веру в него и сомневается в том, что специалист позволит Куминге раскрыть свой потенциал в составе калифорнийского клуба.

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«Если у тебя проблемы, я здесь. Наверное, я самый доступный тренер в лиге. Моя дверь всегда открыта. Я играл на протяжении 15 лет и все 15 был разочарован своим игровым временем», — заявил Керр во время пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 127:130. При этом за пять с половиной минут до конца встречи клуб из Колорадо уступал с разницей в 16 очков.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 24, Куминга - 16, Подзиемски - 13, Шарич - 13, Уиггинс - 11, Пол - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 4, Джозеф, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Гордон - 30, Маррей - 25, Уотсон - 19, Портер - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 2, Джексон - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Хафф
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