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Куминга разочаровался в Керре и «Голден Стэйт»

Куминга разочаровался в Керре и «Голден Стэйт»
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга потерял веру в главного тренера команды Стива Керра и сомневается в том, что специалист позволит ему раскрыть свой потенциал в составе «воинов». Об этом сообщает известный журналист The Athletic Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 127:130. При этом за пять с половиной минут до конца встречи клуб из Колорадо уступал с разницей в 16 очков.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, не попадая даже в зону плей-ин. Клуб из Сан-Франциско победил в 16 матчах при 18 поражениях.

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