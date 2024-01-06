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Матч «Реала» и «Анадолу Эфес» стал самым результативным в истории Евролиги

Встреча мадридского «Реала» и турецкого «Анадолу Эфес» в рамках 19-го тура баскетбольной Евролиги завершилась победой «Реала» со счётом 130:126 4ОТ.

Этот матч стал самым результативным в истории Евролиги — впервые за все сезоны проведения турнира команды набрали в сумме 256 очков. Попутно соперники установили ещё несколько исторических достижений.

Игра прошла на паркете «Визник Центра» в Мадриде. Самым результативным её игроком стал боснийский легионер «Реала» Джанан Муса, на счету которого 40 набранных очков, а также два подбора и восемь результативных передач.

Мадридский «Реал» по итогам 19-го тура Евролиги продолжает возглавлять турнирную таблицу, одержав 17 побед. «Анадолу Эфес» с семью победами находится на 15-м месте.

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