Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч «Реала» и «Анадолу Эфес» стал самым результативным в истории Евролиги

Матч «Реала» и «Анадолу Эфес» стал самым результативным в истории Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Встреча мадридского «Реала» и турецкого «Анадолу Эфес» в рамках 19-го тура баскетбольной Евролиги завершилась победой «Реала» со счётом 130:126 4ОТ.

Этот матч стал самым результативным в истории Евролиги — впервые за все сезоны проведения турнира команды набрали в сумме 256 очков. Попутно соперники установили ещё несколько исторических достижений.

Игра прошла на паркете «Визник Центра» в Мадриде. Самым результативным её игроком стал боснийский легионер «Реала» Джанан Муса, на счету которого 40 набранных очков, а также два подбора и восемь результативных передач.

Мадридский «Реал» по итогам 19-го тура Евролиги продолжает возглавлять турнирную таблицу, одержав 17 побед. «Анадолу Эфес» с семью победами находится на 15-м месте.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
130 : 126
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Jones
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android