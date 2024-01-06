В матче «Реал» — «Анадолу Эфес» было побито сразу несколько рекордов Евролиги

Накануне, 5 января, состоялся матч группового этапа Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила в Мадриде завершилась победой «Реала» со счётом 130:126 (4ОТ).

По итогам этого матча было установлено несколько исторических достижений Евролиги. Впервые в истории Евролиги команды сыграли сразу четыре овертайма, ранее ни разу команды не добирались даже до отметки в три овертайма. Обе команды превзошли прежний рекорд результативности в отдельном матче Евролиги, который принадлежал греческому «Панатинаикосу» и был установлен ещё в 2007 году (123 очка). Кроме того, этот матч стал самым результативным в истории Евролиги — впервые за все сезоны проведения турнира команды набрали в сумме 256 очков.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.