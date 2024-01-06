Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В матче «Реал» — «Анадолу Эфес» было побито сразу несколько рекордов Евролиги

В матче «Реал» — «Анадолу Эфес» было побито сразу несколько рекордов Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне, 5 января, состоялся матч группового этапа Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила в Мадриде завершилась победой «Реала» со счётом 130:126 (4ОТ).

По итогам этого матча было установлено несколько исторических достижений Евролиги. Впервые в истории Евролиги команды сыграли сразу четыре овертайма, ранее ни разу команды не добирались даже до отметки в три овертайма. Обе команды превзошли прежний рекорд результативности в отдельном матче Евролиги, который принадлежал греческому «Панатинаикосу» и был установлен ещё в 2007 году (123 очка). Кроме того, этот матч стал самым результативным в истории Евролиги — впервые за все сезоны проведения турнира команды набрали в сумме 256 очков.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
130 : 126
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Jones
Материалы по теме
Евролига закрыла расследование попытки подкупа судьи с Украины, работавшего на игре УНИКСа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android