Яннис Адетокунбо установил уникальный рекорд НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 108:112.

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 48 очков (16 из 25 с игры, 15 из 21 — штрафные), сделав 17 подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда составил «-1».

Таким образом, Адетокунбо обновил рекорд НБА по количеству игр как минимум с 40 набранными очками и 10 собранными подборами при показателе TS% 70+. На счету греческого форварда теперь 26 подобных встреч.