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Яннис Адетокунбо установил уникальный рекорд НБА

Яннис Адетокунбо установил уникальный рекорд НБА
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 108:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 48 очков (16 из 25 с игры, 15 из 21 — штрафные), сделав 17 подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда составил «-1».

Таким образом, Адетокунбо обновил рекорд НБА по количеству игр как минимум с 40 набранными очками и 10 собранными подборами при показателе TS% 70+. На счету греческого форварда теперь 26 подобных встреч.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 21, Грин - 16, Грин - 16, Ванвлит - 14, Смит II - 14, Уитмор - 12, Холидей - 11, Томпсон - 4, Тэйт - 4, Ландейл, Баллок, Марьянович
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Лиллард - 18, Миддлтон - 10, Коннотон - 9, Лопес - 7, Портис - 6, Боучэмп - 5, Бисли - 3, Пэйн - 1, Джексон - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
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