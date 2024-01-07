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Самара — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Эмил Райкович поделился ожиданиями от первой игры ЦСКА в 2024 году

Эмил Райкович поделился ожиданиями от первой игры ЦСКА в 2024 году
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от первого для московского клуба матча чемпионата Единой лиги ВТБ в 2024 году, в котором армейцам предстоит встретиться с «Самарой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы начинаем этот год в Самаре, и это будет первый из серии непростых матчей, которые ждут нас в этом месяце. Наши соперники в этом сезоне выглядят впечатляюще, они выиграли три из четырёх последних встреч и претендуют на укрепление своих позиций в зоне плей-офф лиги. Мы начали подготовку сразу после праздников, все здоровы и очень серьёзно относятся к следующей игре», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч «Самары» с ЦСКА пройдёт сегодня, 7 января (17:00 мск). На данный момент столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 17 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Самара» занимает шестое место в чемпионате с 10 победами при девяти поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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