Эмил Райкович поделился ожиданиями от первой игры ЦСКА в 2024 году

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от первого для московского клуба матча чемпионата Единой лиги ВТБ в 2024 году, в котором армейцам предстоит встретиться с «Самарой».

«Мы начинаем этот год в Самаре, и это будет первый из серии непростых матчей, которые ждут нас в этом месяце. Наши соперники в этом сезоне выглядят впечатляюще, они выиграли три из четырёх последних встреч и претендуют на укрепление своих позиций в зоне плей-офф лиги. Мы начали подготовку сразу после праздников, все здоровы и очень серьёзно относятся к следующей игре», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч «Самары» с ЦСКА пройдёт сегодня, 7 января (17:00 мск). На данный момент столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 17 победами при двух поражениях. В свою очередь, «Самара» занимает шестое место в чемпионате с 10 победами при девяти поражениях.