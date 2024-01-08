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Назван игрок, которого «Сакраменто» не станет обменивать

Назван игрок, которого «Сакраменто» не станет обменивать
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Руководство «Сакраменто Кингз» не станет рассматривать вариант с обменом тяжёлого форварда Кигана Мюррэя. Об этом сообщает sportsnet.ca со ссылкой на источники в лиге.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция команды на $ 11,14 млн). В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард заработает $ 8,4 млн.

В сезоне-2023/2024 Мюррэй принял участие в 31 матче, набирая в среднем 15,4 очка, 5,5 подбора и 1,5 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,7, трёхочковых — 36,2.

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