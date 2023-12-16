В НБА стартовал сезон обменов. Кто из игроков найдёт новую команду до дедлайна?

Дедлайн обменов в НБА наступит довольно не скоро. В нынешнем сезоне он по традиции намечен на 8 февраля – это означает, что ожидать серьёзной активности от команд пока рано. Однако вчера, 15 декабря, в лиге был дан неофициальный старт рынку обменов. Сразу 81 игрок, которые подписали новый контракт в прошедшее межсезонье (а конкретно 15 июля), стали доступны для трейда. Среди них – Кайри Ирвинг, Крис Миддлтон, Дрэймонд Грин, Фред Ванвлит и другие.

Конкретно об этих игроках пока ничего не было слышно. Но именно 15 декабря команды обычно активизируются и начинают переговоры по сделкам, которые планируют провести в предстоящий дедлайн.

В этом материале «Чемпионат» поговорит о пяти игроках, которые с большой вероятностью сменят клубную прописку в феврале или даже немного раньше. Для двоих из них этот исход выглядит самым правдоподобным, а для трёх остальных – только вероятным. Тем не менее об этих пятерых баскетболистах будет много разговоров в ближайшее время.

Паскаль Сиакам, «Торонто Рэпторз»

Паскаль Сиакам Фото: Jason Miller/Getty Images

29-летний бигмен «Торонто» Паскаль Сиакам доигрывает свой последний сезон по контракту, подписанному с командой ещё в 2019 году, и следующим летом должен стать неограниченно свободным агентом. «Рэпторз», конечно же, не заходят отпускать своего ключевого игрока безо всякой компенсации, поэтому перед ними будет стоять выбор: переподписать его или обменять в дедлайн.

При этом идея удержать игрока пока не выглядит самой подходящей для «Рэпторз». Предполагается, что франшиза в ближайшем будущем уйдёт – если уже не ушла – в перестройку, поэтому сохранять почти 30-летнего Сиакама, который претендует на максимальный контракт, не имеет особого смысла. К тому же его совместимость с 22-летним Скотти Барнсом в стартовой пятёрке продолжает вызывать некоторые вопросы после того, как ветеран провёл не самое уверенное начало сезона.

Командами, активно заинтересованными в его приобретении, называют «Атланту», «Сакраменто», «Индиану» и «Филадельфию». Среди возможных претендентов также упоминаются «Оклахома» и «Голден Стэйт».

«Хоукс» и «Рэпторс» уже вели переговоры по обмену Сиакама прошлым летом и продвинулись настолько, что «Атланта» связалась с представителями игрока, чтобы выяснить, готов ли он перейти в команду и получить там продление. До фактического проведения сделки дело так и не дошло, но интерес к Сиакаму у «Хоукс» сохраняется.

При этом существует ещё и вариант, при котором «Рэпторз» могут продлить Сиакама в самое ближайшее время (до 30 декабря) и отправить в другую команду уже летом, когда он станет доступен для обмена спустя шесть месяцев. При этом тот факт, что Сиакам будет иметь действующий контракт, сделает его менее рискованным приобретением в глазах новой команды.

Но в этом году «Торонто» уже отпустил Ванвлита бесплатно, не воспользовавшись возможностью обменять его в дедлайн. Не станут же они наступать на те же грабли два года подряд, верно?

Зак Лавин, «Чикаго Буллз»

Зак Лавин Фото: Justin Casterline/Getty Images

И звёздный защитник Зак Лавин, и его нынешняя команда, «Чикаго», наконец-то оказались открыты к переговорам об обмене. Представители самого игрока выбрали для него несколько желаемых направлений: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию» и «Майами», вот только реального интереса к нему, по слухам, пока не наблюдается. При этом сценарий, в котором игрок будет обменян следующим летом, всё же считается маловероятным из-за испорченных отношений между ним и его наставником Билли Донованом.

В руководстве «Буллз» пока не обеспокоены ситуацией с отсутствием интереса на рынке, но она может серьёзно нарушить их планы на предстоящие пару месяцев. 15 января для обмена станут доступны игроки, которые в минувшее межсезонье были свободными агентами и подписали контракт с той же командой (на правах Бёрда), но начали зарабатывать на 120% больше, чем в предыдущем сезоне. Фронт-офис «Чикаго» надеется обменять Лавина к тому моменту. Это даст команде примерно 10 игр на то, чтобы оценить ситуацию в его отсутствие, а затем принять решение по Демару Дерозану и Алексу Карузо, чьё будущее также находится под вопросом.

По слухам, по поводу Лавина с «Буллз» контактировали «Лейкерс» (что очевидно, так как он является подписантом агентства Klutch Sports), «Рэпторз»и «Никс». Но, как уже было упомянуто, сам игрок предпочитает первых, а переезжать в Нью-Йорк вообще отказывается. Что касается ситуации в «Лос-Анджелесе», то там для обмена 15 декабря стали доступны Джейсон Хейз, Кэм Реддиш, Торин Принс, Д’Анджело Расселл, Гэйб Винсент и Кристиан Вуд. Ну а если сделка всё-таки состоится после 15 января, в неё могут включить Руи Хатимуру и Остина Ривза.

Так как Лавин в этом году получит $ 40 млн, компенсация за него будет довольно внушительной. Это увеличивает шансы Д’Анджело Расселла, который зарабатывает по $ 17,3 млн за сезон, быть включённым в сделку.

Напомним, всего к 2027 году Лавину будет выплачено $ 178 млн, однако в условиях растущей платёжной ведомости его контракт уже не будет казаться прямо-таки неподъёмным. Но раз «реального интереса» к защитнику всё же нет, неужели это слишком много для «Лейкерс»?

Другие кандидаты

Трое баскетболистов, о которых мы расскажем в этом подпункте, пользуются спросом среди команд НБА и могут быть обменяны в предстоящий дедлайн. Однако есть причины предполагать, что их переход либо не состоится вообще, либо состоится уже после 8 февраля.

О Джи Ануноби Фото: David Jensen/Getty Images

Вероятность того, что О Джи Ануноби из «Торонто» откажется от опции игрока предстоящим летом, составляет почти 100%. При этом более высокий шанс оказаться обменянным в дедлайн всё-таки имеет его напарник Паскаль Сиакам. Во-первых, он пользуется бóльшим спросом среди других команд. Во-вторых, Ануноби как игрок плана три-эн-ди гораздо лучше сочетается с молодым Скотти Барнсом. При этом «Индиана» и «Сакраменто» всё равно заинтересованы в обоих, а вот «Филадельфия» может попытаться заполучить именно Ануноби, которому предпочтение отдаёт тренер Ник Нёрс. Интерес к игроку, который попробует заполучить максимальный контракт следующим летом, также проявляет «Голден Стэйт».

Боян Богданович Фото: Nic Antaya/Getty Images

На протяжении некоторого времени в лиге существует мнение, что «Детройту» нужно как можно скорее избавляться от Бояна Богдановича. В свои 34 года он является самым возрастным игроком перестраивающихся «Пистонс», а сезон-2023/2024 станет последним полностью гарантированным по его контракту – это означает, что со временем ценность форварда продолжит снижаться. При этом в руководстве команды сообщили, что, несмотря ни на что, не собираются обменивать его в ближайшее время. Ну а компенсация, запрашиваемая за игрока, остаётся довольно высокой. Справедливо, если учесть, что «Детройт» уж больно нуждается в ветеранском присутствии и в исполнителях трёхочковых – когда Богданович вернулся после травмы, «Пистонс» сразу же преобразились, пускай пока и не прервали свою катастрофическую серию поражений. В прошедшем матче с «Филадельфией» Боян был лучшим игроком своей команды, набрав 33 очка при 58% с игры и 56% из-за дуги.

Бадди Хилд Фото: Dylan Buell/Getty Images

Как уже было упомянуто, «Индиана» активно проявляет интерес к нескольким игрокам на рынке обменов. Но чтобы проведение этих сделок стало возможным, «Пэйсерс», конечно же, придётся пожертвовать собственными активами, в том числе Бадди Хилдом. Ещё до начала сезона в руководстве заявили, что намерены удержать ветерана, а ценник на него остаётся по-прежнему высоким. Однако Тайриз Халибёртон, лучший разыгрывающий этого сезона, активно зазывает звёзд в «Индиану», и во фронт-офисе планируют помочь ему в этом деле.

Несмотря на то что Хилд идеально вписывается в имеющуюся систему, команда так и не договорилась с ним о продлении контракта. Так что там всё-таки подумывают о подписании винга, который может как набирать очки, так и играть в защите. Речь, опять же, идёт о Сиакаме с Ануноби. «Пэйсерс» могут попытаться заполучить кого-либо из них в дедлайн и попробовать подписать на длительный контракт.