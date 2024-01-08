Тренер «Автодора» Богичевич: «Локо» укомплектован сильными исполнителями на каждой позиции

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». Встреча пройдёт завтра, 9 января.

«Конечно, мы хорошо чувствуем себя после трёх побед подряд. Это пока наша самая продолжительная серия в сезоне. «Автодор» всё ещё остаётся в нижней половине таблицы, но это только начало пути. Нынешняя команда способна добиться гораздо большего.

«Локо» — одна из сильнейших команд Лиги ВТБ, которая входит в топ-4. Они показывают отличный баскетбол, у них хорошее сочетание качественных молодых российских игроков и опытных легионеров. «Локо» укомплектован сильными исполнителями на каждой позиции. Они играют с большой энергией и хорошо знают друг друга. Так что нам будет противостоять определённо одна из лучших команд страны. Чтобы рассчитывать на успех, нам нужно сохранять концентрацию и сыграть с энергией. Считаю, что именно эти аспекты и станут определяющими.

У нас было не так много времени, чтобы подготовить к матчу с «Локо» что-то новое в тактическом плане. Но команды хорошо знают друг друга, поэтому вряд ли чем-то удивят. Надеюсь, что нам хватит концентрации и сил — вот то, что потребуется на протяжении всех 40 минут игры», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».