Тайриз Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы ноги

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт — 103:101 в пользу хозяев.

В конце второй четверти разыгрывающий, лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму ноги. Игрок не смог самостоятельно покинуть площадку — разыгрывающему потребовалась помощь партнёров по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 23-летний Халибёртон принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 24,2 очка, 12,7 результативной передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых — 40,4.