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Тайриз Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы ноги

Тайриз Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы ноги
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт — 103:101 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце второй четверти разыгрывающий, лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму ноги. Игрок не смог самостоятельно покинуть площадку — разыгрывающему потребовалась помощь партнёров по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 23-летний Халибёртон принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 24,2 очка, 12,7 результативной передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых — 40,4.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 131
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 26, Несмит - 17, Тёрнер - 16, Хилд - 15, Топпин - 13, Макконнелл - 12, Смит - 11, Нембард - 9, Халибёртон - 7, Браун - 7, Уокер, Нвора, Джонсон, Джексон, Шиппард
Бостон Селтикс: Браун - 40, Холидэй - 21, Порзингис - 19, Притчард - 14, Уайт - 13, Хорфорд - 11, Бриссетт - 6, Корнет - 5, Михайлюк - 2, Бэнтон, Стивенс, Кета
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